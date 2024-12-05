بمشاركة 60 متسابقاً.. اليوم ختام منافسات دراق ضمن بطولة السعودية تويوتا 2024

الرياض-البلاد

أنهى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تحضيراته لانطلاق منافسات دراق ضمن بطولة السعودية تويوتا 2024 خلال الفترة من 4-6 الشهر الجاري.

وتحتضن حلبة ديراب في الرياض الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة ينظمها ويشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع وزارة الرياضة والشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات.

وتشهد الجولة الأخيرة من منافسات دراق مشاركة من 60 متسابق من داخل المملكة والمنطقة؛ حيث يتنافس المشاركون في فئات السيارات والدراجات النارية، وتكون بين متسابقين اثنين في كل مرة، ويسجل الواصل الى خط النهاية المحدد ضمن مسار قصير ومستقيم فائزاً بالمنافسة.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أنهى تحضيراته وتجهيزاته الفنية والبنية التحتيه لانطلاق البطولة والتي بدأت بتسجيل المتسابقين والفحص الفني والتجارب الحرة والأدوار الإقصائية؛ لتبدأ بعدها المنافسات في جميع فئات سباق دراق، وتُختتم البطولة يوم الجمعة بحفل التتويج لأبطال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دراق ضمن بطولة السعودية تويوتا 2024.