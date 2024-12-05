بسبب مونديال الأندية.. اتحاد القدم السعودي يقرر فتح فترة تسجيل استثنائية للهلال

البلاد- جدة

استنادًا إلى الفقرة 4 من المادة 22 من لائحة كأس العالم للأندية 2025 FIFA المتضمنة منح الاتحادات الوطنية الأعضاء صلاحية فتح فترة تسجيل استثنائية في حال مشاركة أيٍ من أنديتها في بطولة كأس العالم للأندية 2025 وذلك لكافة الأندية التابعة للاتحادات الوطنية. عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح فترة تسجيل استثنائية لكافة الأندية قبل كأس العالم للأندية القادمة، حيث ستبدأ الفترة اعتباراً من (1يونيو 2025م) وتنتهي في (10 يونيو 2025م). متمنين لنادي الهلال وكافة أنديتنا المشاركة بالبطولات الخارجية التوفيق والنجاح.