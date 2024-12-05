الهلال يصطدم بريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية 2025

البلاد- جدة أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 التي سحبت مساء اليوم في مدينة ميامي الأمريكية، عن وقوع فريق الهلال في المجموعة الثامنة، التي تضم معه أندية ريال مدريد الإسباني و سالزبوج النمساوي وباتشوكا المكسيكي. ويستهل الهلال مشواره في مجموعة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة ريال مدريد الاسباني. وكان الهلال قد واجه الريال في نهائي نسخة 2022 من كأس العالم للأندية وفاز الفريق الاسباني 3/5.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة بتاريخه، حيث حقق المركز الرابع مرتين والوصافة في مرة واحدة.

ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 5 فرق عربية هي الهلال والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

وستفتتح البطولة يوم 15 يونيو بلقاء فريق إنتر ميامي الأمريكي أمام فريق الأهلي المصري، على ملعب هايد روك في مدينة ميامي.