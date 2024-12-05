“المياه الوطنية” تسهم في زراعة 5.2 ملايين شجرة

الرياض : البلاد

أسهمت شركة “المياه الوطنية” في زراعة أكثر من (5,2) ملايين شجرة متنوعة من البيئة المحلية في جميع مناطق المملكة، وفق خطتها التنفيذية للتشجير، والاستفادة القصوى من المياه المجددة ثلاثيًا.

وتواصل المياه الوطنية تنفيذ مبادراتها للتشجير حفاظًا على الغطاء البيئي في قطاعاتها الستة، ويأتي هذا الاهتمام من جانب الشركة بالبيئة من أجل المشاركة في توسيع الغطاء النباتي، والمساهمة في دعم البيئة، وإيجاد حلول لمشكلة تغير المناخ عالميًا، ودعم مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضحت الشركة أن أعمال التشجير التي نفذتها جاءت وفق مساهمتها ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، حيث شملت مواقع متعددة في قطاعاتها بجميع مناطق المملكة، مبينة أنها زرعت نحو (554) ألف شجرة في القطاع الأوسط، وما يزيد على (1.6) مليون شجرة في القطاع الشمالي الغربي، وفي القطاع الشرقي أوضحت أنها زرعت أكثر من (195) ألف شجرة، وفي القطاع الشمالي أكثر من (2.4) مليون شجرة، كما زرعت في القطاع الجنوبي أكثر من (334) ألف شجرة، وفي القطاع الغربي أكثر من (36) ألف شجرة، مشيرةً إلى أن عمليات التشجير ستسهم في حماية البيئة من خلال تحسين جودة الهواء، والحد من تأثير العواصف الرملية، ومكافحة التصحّر، وخفض درجة الحرارة، والمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي واستدامته، واستعادة البيئة الطبيعية في المملكة، مشيرةً إلى أن خطتها للتشجير استهدفت زراعة أشجار مختلفة تضمنت: النيم، والسدر، والقرض، والسلم، والخبيز الساحلي، وأشجار القرض، والغاف، والطلح والسدر والسمر، والسنط، والأرطى.

وبيّنت الشركة أنها تعمل على تعزيز الغطاء النباتي في المملكة من خلال مبادرة تشجير مواقعها والمُسيجات القريبة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب، وتوفير المياه المجددة من محطات المعالجة وفق مواصفات ومعايير الجودة المعتمدة، وتقديم أفضل طرق الري، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذا المجال، مبينةً أن هذا المبادرة تستهدف حماية البيئة.