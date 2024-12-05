الفتح يُنهي ارتباطه مع المدرب السويدي “غوستافسن”

البلاد- جدة

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السويدي “ينز غوستافسن”، وذلك بالتراضي بين الطرفين.

جاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لأداء الفريق في الفترة الماضية، بهدف مواكبة المرحلة المقبلة التي تشهد إصلاحات وتغييرات في إطار تطوير مستوى الفريق.

وحرصت إدارة النادي على التأكيد بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الأوضاع الفنية للفريق بما يتماشى مع تاريخ ومكانة النادي في دوري روشن للمحترفين.

وفي إطار الاستعدادات للمواجهة المقبلة أمام نادي الشباب في الجولة الثالثة عشرة من الدوري، تم تكليف المدير الفني للفئات السنية، الألماني قايدو هوفمان، بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال فترة التوقف المقبلة، بالتزامن مع الكشف عن برنامج تحضيرات الفريق لتطوير أدائه وتحقيق أهدافه في المنافسات القادمة.

ويأمل نادي الفتح أن تسهم هذه القرارات في تحقيق نقلة نوعية للفريق، وأن يواصل مسيرته بما يليق بطموحات جماهيره.