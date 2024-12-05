الرياضة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيسا لـ” الأولمبية القطرية”

البلاد – الدوحة أُعيد انتخاب الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيسا للجنة الأولمبية القطرية، بالتزكية، للدورة الأولمبية الجديدة ( 2024 – 2028 ). جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ 38 اليوم برئاسة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات واللجان الرياضية القطرية.

كما تم انتخاب محمد بن يوسف المانع نائبا أول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري نائبا ثانيا لرئيس اللجنة الأولمبية، وجاسم بن راشد البوعينين أمينا عاما للجنة الأولمبية. وقد توجه الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية خلال الاجتماع بالشكر للاتحادات واللجان الرياضية، مشيدا بالإنجازات التي حققتها المنتخبات القطرية خلال هذا العام، ومن أبرزها حصول معتز برشم على ميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية / باريس 2024 / وتتويج المنتخب القطري لكرة القدم بطلا لكأس آسيا 2023 وتتويج المنتخب القطري لكرة اليد بلقب البطولة الآسيوية الـ 21، وحث سعادته الاتحادات على بذل المزيد من الجهود استعدادا للاستحقاقات المقبلة للمنتخبات القطرية. وافتتحت أعمال الجمعية العمومية بالتصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية رقم 37 الذي عقد في فبراير 2023، ثم استعرض الاجتماع إنجازات اللجنة الأولمبية القطرية 2023 – 2024، وأهم الاستضافات المقبلة والمتمثلة في بطولة العالم لكرة الطاولة 2025 ودورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة 2026 وبطولة كأس العالم لكرة السلة قطر 2027. كما سلط الاجتماع الضوء على الدورات المجمعة القادمة وهي: دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في هاربين بالصين في شهر فبراير 2025، ودورة ألعاب غرب آسيا للشباب في بغداد بالعراق في شهر أبريل 2025، ودورة الألعاب الخليجية الشاطئية في سلطنة عمان في شهر أبريل 2025 أيضا، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين في شهر سبتمبر 2025، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 2025. وجرى أيضا خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة الفنية لمتابعة وتقييم إعداد المنتخبات الوطنية لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين – الدوحة 2030، بالإضافة إلى الاطلاع على موازنة اللجنة الأولمبية القطرية للعامين الماليين 2024 – 2025.