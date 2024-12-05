الأخضر يقفز للمركز الـ 12 في الترتيب العام بآسيوية الصم

العندلي يواصل تألقه وينتزع ذهبية سباق 10 آلاف متر

متابعة – محمد الجليحي

انتزع العداء السعودي احمد العندلي اليوم الخميس الميدالية الذهبية في سباق ” 10000 متر ” ضمن منافسات ألعاب القوى في بطولة الألعاب الآسيوية للصم المقامة حالياً في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحقق العداء أحمد العندلي رقمًا قياسيًا في دورة العاب اسيا للصم بزمن ” 34 دقيقة و 92 جزاء من الثانية ” ليتفوق بفارق 7 ثواني عن الإنجاز السابق في بطولة اسيا للصم ونال الإيراني مهران سيرفي الميدالية الفضية وحصل العداء الماليزي كاستي الزان البرونزية في هذا السباق .

وبهذه الميدالية رفع العداء احمد العندلي رصيد المنتخب السعودي إلى ميداليتين ” ذهبيه وفضية ” بعد أن حقق فضية سباق 5000 متر أمس الأربعاء وقفز المنتخب السعودي في الترتيب العام للميداليات في البطولة في ختام منافسات اليوم الخامس إلى المركز 12 بعد ان كان في المركز 18.

وبارك رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني هذا الإنجاز لرياضة الوطن مقدماً شكره الكبير إلى القيادة الرياضية لما وجده الاتحاد السعوي من دعم وتوجيه من قبل سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وتوجيهات ومتابعة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير فهد بن جلوي التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق نتائج مميزة في البطولة الآسيوية للصم.

من جانبه أبدى البطل احمد العندلي سعادتة بتحقيق الذهب والفضة في أول مشاركة قاريه له وقال: ” اللهم لك الحمد على هذا الإنجاز الكبير، وهي فرحة لا توصف وأهدي هذا الإنجاز للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.