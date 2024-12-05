أخضر الكاراتيه يتوج ببطولة غرب آسيا للناشئين

البلاد- جدة اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه مشاركته في بطولة غرب آسيا المفتوحة الاولى لفئة تحت 12عاما، وتحت 14 عاما، وبطولة غرب اسيا الخامسة لفئة الشباب والاولمبي والأولى، التي اقيمت في دولة الامارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة. وحقق لاعبو ولاعبات الاخضر 50 ميدالية؛ منها 30 ميدالية ذهبية و 8 ميداليات فضية و 12 ميدالية برونزية، وقد حقق سيدات المنتخب في القتال الجماعي الميدالية الذهبية لاول مرة، وحقق لاعبو المنتخب لفئة تحت 12 عاما وتحت 14 عاما الترتيب الأول في البطولة. وقد مثل المنتخب 52 لاعبا ولاعبة وشارك في البطولة 12 منتخبا بمجموع يزيد عن 600 لاعب.