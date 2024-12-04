نيوم يعزز صدارته لـ” يلو”.. والطائي يعزف بخماسية 

حائل- خالد الحامد
وسع المتصدر نيوم الفارق النقطي عن أقرب منافسيه بعد فوزه على البكيرية بهدفين مقابل هدف، في ختام الجولة «12» من «دوري يلو».
وكان البكيرية قد تقدم عن طريق لوفانور هنريكي، وأدرك نيوم التعادل عن طريق ركلة جزاء سجلها مباي دياني، وأضاف كارلوس جونيور الهدف الثاني.
بهذه النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الأول، وبقي البكيرية على 15 نقطة بالمركز التاسع.
ورسم فريق الطائي البسمة على شفاه جماهيره، بعدما اكتسح ضيفه الباطن في حائل بخماسية نظيفة؛ ليرفع «الأشهب» رصيده إلى 21 نقطة في المرتبة الرابعة مع تبقي مباراة مؤجلة له تعزز حظوظه في المنافسة، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 11 نقطة في المركز السادس عشر.
سجل خماسية الفريق الحائلي أندريه كورديا ” هدفين”،و إبراهيما تانديا ، و عبدالرحمن الحارثي، وحسن العُمري .
وفي مواجهة أخرى، حقق أبها الانتصار على ضيفه الصفا بهدف دون رد ، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ، سجل هدف أبها الوحيد عبدالإله الشمري.
بهذه الانتصار أصبح أبها بالمركز السابع برصيد 20 نقطة، وبقب الصفا عند 13 نقطة بالمركز 14.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) December 4, 2024