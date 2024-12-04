“نادي سباقات الخيل ” ينظم الأسبوع الثامن بـ 4 كؤوس للملاك من دول الخليج

الرياض – محمد الجليحي

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع الثامن من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 61 و 62 و63 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 5-6-7 من ديسمبر 2024،وبجوائز مالية تفوق الخمسة ملايين ريال ويتألف كل يوم من اثني عشر شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، ونذكر أبرز الأشواط في هذا الأسبوع حيث ينطلق أولى أشواط يوم الخميس في تمام الساعة 3:20 عصراً المخصص لأعمار الثلاث سنوات على مسافة 1200 متر رملي ويختتم يوم الخميس بالشوطالثاني عشر المخصص للخيل العربية “المبتدئة” على مسافة 1800 متر.

وفي سباقات يوم الجمعة يتواجد من ضمن الأشواط المميزة “كأس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل” للفئة الثالثة محلياً على مسافة 2000 متروبجائزة قدرها 165 ألف ريال ومن الأسماء البارزه في هذا الكأس الجواد تاج العلياء الذي حقق المركز الثاني في كأس الأمير محمد بنسعود الكبير في مشاركته الأخيرة بشعار المالك الشريف هزاع شاكرالعبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال نايف العنزي ومن الأسماء المرشحة كذلك الفرس حي نباها لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيزوبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الخيال كاميلو اوسبينا، وكذلك المرشح الآخر الجواد مرسوم النايف لأبناء مطلق القاضي الجعيد وبتدريبات نايف العطاوي وبقيادة الخيال فهد الفريدي.

وفي سباقات يوم السبت ستقام 4 كؤوس باسم “الملاك من دول الخليج” وسيكون الكأس الأول في الشوط التاسع المخصص للخيلالعربية على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال ومن أبرزالجياد المشاركة، الجواد قسورة الخالدية لإسطبلات الخالدية وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال نايف العنزي.

وكذلك الفرس ميثاء الخالدية لإسطبلات الخالدية وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال عادل الفريدي، وفي عاشر الأشواط خصص لكأس الخليج للأمهار أعمار السنتين على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال، ويبرز فيه المهر شاهر للمالك أيمن ناصر الراجحي وبتدريبات عبدالله المنيف وبقيادة الخيال عادل الفريدي وكذلك المهر مخلد للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا وينضم للمرشحين كذلك المهر يستبشر لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الخيال كاميلو اوسبينا.

وفي الشوط الحادي عشر سيكون على كأس الخليج للأفراس على مسافة1600 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال، وتبرز فيه الفرس هلا لأبناءاحمد محمد محمود فستق وبتدريبات أحمد الشايع وبقيادة الخيال فهدالفريدي وكذلك الفرس باليرما لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميلو اوسبينا وأيضاً الفرس اوف ذا ماب للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال ايدي كاسترو، فيما خصص الشوط الأخير لكأس الخليج مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 750 ألف ريال ويتقدم المرشحين الجواد بدر لإسطبل السفير وبتدريبات ابداح العذاب وبقيادة الخيال عادل الفريدي ويواجهه الجواد فاينل دستنيشن للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال ريكاردو فيريرا.