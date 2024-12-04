من الرياض..”المقبل” يعلن انطلاق العرض السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة

الرياض – هاني البشر

قدّم عبدالعزيز بن سعود المقبل، المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على رعايته الكريمة للعرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي ينطلق في الـ 11 من ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض، مشيداً بالدعم الكبير الذي تجده الرياضة السعودية من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وخصوصاً رياضة الخيل ، واهتمامها بهذا الإرث التاريخي الكبير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء في فندق الفيصلية بمناسبة انطلاق العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2024 في مقر المركز برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله.

كما قدم عبدالعزيز المقبل شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على جهوده ومتابعته لتنظيم البطولة القادمة منذ اختتام النسخة الماضية ، حيث حرص على الارتقاء بجميع الخدمات التي تمكّن ملاك ومربي الخيل العربية، وجعله بمصاف الدول العالمية من حيث تقديم خدمات تليق بسمعة السعودية في هذا المجال.

وكشف “المقبل” عن الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث العالمي الذي يُعد من أبرز البطولات المتخصصة بجمال الخيل العربية الأصيلة، ويعكس مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للحفاظ على التراث العربي الأصيل ، مؤكداً أن جوائز البطولة بلغت 10 ملايين ريال.

وأشار إلى الإقبال الكبير من الملاك في المشاركة حيث بلغ عددهم 240 مالكاً ، يشاركون بـ 451 رأسا منها (عدد 394 رأسا لفئات الايكاهو + 57 لفئات الخيل سعودية الاصل والمنشأ) وهي كالتالي : اليوم الأول مخصص للأمهار أعمار سنة وسنتين من الفئتين الأولى والثانية ، واليوم الثاني مخصص لعرض الفئة الثالثة للمهرات أعمار 3 سنوات ، وكذلك الفئة الرابعة : للأفراس أعمار 4 إلى 6 سنوات ، والفئة الخامسة: أفراس أعمار 7 إلى 9 سنوات ، وأيضاً الفئة السادسة: أفراس أعمار 10 سنوات وما فوق، وتختتم فعاليات اليوم الثاني بعرض الفئة السابعة: أمهار أعمار سنة .

وتابع “المقبل” : يشهد اليوم الثالث عرض الفئة السابعة من أمهار أعمار سنة ، ثم الفئة الثامنة: أمهار أعمار سنتين ، والفئة التاسعة: أمهار أعمار 3 سنوات ، والفئة العاشرة: فحول أعمار 4 إلى 6 سنوات ، والفئة الحادية عشر: فحول أعمار 7 إلى 9 سنوات ، وأخيراً الفئة الثانية عشر: فحول أعمار 10 سنوات وما فوق.

وعن فعاليات اليوم الرابع والأخير قال: ينطلق ببطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ المواليد وأعمار السنة ، وبطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ أعمار 2-3 سنوات ، وبطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ المواليد وأعمار السنة ، وكذلك بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ أعمار 2-3 سنوات ، وبطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ ، وبطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ ، وأيضاً بطولة المهرات أعمار سنة ، وبطولة المهرات أعمار 2-3 سنوات ، وبطولة الأمهار أعمار سنة ، وأخيراً بطولة الأمهار أعمار 2-3 سنوات.وعدد الفئات 31 فئة ( 24 فئة ايكاهو + 6 فئات للخيل سعودية الأصل والمنشأ.

وفي ختام حديثه رحب المقبل المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بوفود الدول الثمان المشاركة في العرض العالمي وهي الإمارات والكويت والأردن والولايات المتحدة الأمريكية وقطر ولبنان ومصر والبحرين.