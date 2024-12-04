محافظ جدة يطلق “صناعيو المستقبل”

البلاد – جدة

أطلق صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة ، أمس مبادرة “صناعيو المستقبل” في نسختها الثالثة التي تنظمها جمعية المبادرات المتميزة بمبادرتها التعليمية الأولى على مستوى المملكة في مجال الصناعة ، وكرّم 21 طالبًا من الفائزين بجائزة المبادرة ، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور غسان السليمان, ومساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني, وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وقيادات التعليم بجدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة جدة.

وشاهد سموّه، والحضور خلال حفل أقيم بهذه المناسبة عرضًا مرئيًا عن شركاء نجاح المبادرة تضمن الجهود التي بذلتها المصانع والشركات في سبيل إنجاح المبادرة التي تهدف إلى بناء الشغف في المجال الصناعي لدى الطلاب والطالبات ، بعدها شاهد الحضور أوبريتًا طلابيًا بعنوان “وطن يصنع”.