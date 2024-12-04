الإقتصاد

محافظ جدة يطلق “صناعيو المستقبل”

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       4 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

أطلق صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة ، أمس مبادرة “صناعيو المستقبل” في نسختها الثالثة التي تنظمها جمعية المبادرات المتميزة بمبادرتها التعليمية الأولى على مستوى المملكة في مجال الصناعة ، وكرّم 21 طالبًا من الفائزين بجائزة المبادرة ، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور غسان السليمان, ومساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني, وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وقيادات التعليم بجدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة جدة.

وشاهد سموّه، والحضور خلال حفل أقيم بهذه المناسبة عرضًا مرئيًا عن شركاء نجاح المبادرة تضمن الجهود التي بذلتها المصانع والشركات في سبيل إنجاح المبادرة التي تهدف إلى بناء الشغف في المجال الصناعي لدى الطلاب والطالبات ، بعدها شاهد الحضور أوبريتًا طلابيًا بعنوان “وطن يصنع”.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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