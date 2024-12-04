كنوز معدنية تزخر بها منطقة حائل بقيمة تتجاوز 72,3 مليار ريال

الرياض : البلاد

تزخر منطقة حائل بكنوزٍ معدنية نفيسة تتجاوز قيمتها التقديرية 72,3 مليار ريال، إذ تشكِّل حصة بارزة من الثروات المعدنية في أرض المملكة، وتسعى لاكتشافها واستغلالها لتكون رافدًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن منطقة حائل غنية بخامات معدنية نوعية، ومكمنٌ للمعادن النفيسة، التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى البوكسايت.

وبيَّن أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المنطقة تبلغ 72,3 مليار ريال، حيث تقدَّر قيمة معدن البوكسايت بـ50,466 مليار ريال، وتقارب قيمة الذهب 14,126 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الزنك 3,465 مليارات ريال، وتقدر قيمة معدن النحاس بـ2,872 مليار ريال، ومعدن الفضة بمليار ريال، وتبلغ قيمة معدن الرصاص في المنطقة 15 مليون ريال.

وأفاد الجرَّاح بأن منطقة حائل تضم حزامين متمعدنين للذهب والكبريتيد، كما تحوي ثلاثة مواقع لاحتياطي العناصر الأرضية النادرة، والمعادن والخامات الصناعية، إضافة إلى رمل السيليكا والرمل الأبيض، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم أيضًا 16 مجمعًا تعدينيًا معتمدًا، منها 8 مجمعات للرمل، و4 مجمعات لرمل السيليكا، ومجمعين للجرانيت ومجمعًا للبحص، ومجمعًا للمغنيزايت.

وعن تطور القطاع الصناعي في منطقة حائل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية: “إن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوِّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 154 مصنعًا منتجًا وتحت الإنشاء، وتتركَّز 95% من المنشآت الصناعية في مدينة حائل ومحافظتي الشنان والخطة”، لافتًا النظر إلى أن أبرز القطاعات الصناعية في حائل تشمل المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات.

يُشار إلى أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف يزور منطقة حائل اليوم، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصناعي في المنطقة.