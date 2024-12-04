الرياضة

شاهد| التعاون يُقصي القوة الجوية العراقي من دوري أبطال آسيا 2

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       4 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاز فريق التعاون، مساء اليوم الأربعاء، على مضيفه فريق القوة الجوية العراقي بهدف وحيد، في القاء الذي جمعهما مساء اليوم في العاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال آسيا 2.

سجل اللاعب أندري جيروتو هدف الفوز لفريق التعاون، بتمريرة من زميله ماتيوس كاسترو.

بتلك النتيجة، وصل فريق التعاون إلى النقطة الخامسة عشرة في صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند 9 نقاط في المركز الثالث وغادر البطولة.

وتأهل فريق الخالدية البحريني رفقة التعاون، بعد أن رفع رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني للمجموعة، بعد فوزه على ألتين أسير التركماني برباعية نظيفة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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