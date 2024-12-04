شاهد| التعاون يُقصي القوة الجوية العراقي من دوري أبطال آسيا 2

البلاد- جدة
فاز فريق التعاون، مساء اليوم الأربعاء، على مضيفه فريق القوة الجوية العراقي بهدف وحيد، في القاء الذي جمعهما مساء اليوم في العاصمة العراقية بغداد، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال آسيا 2.
سجل اللاعب أندري جيروتو هدف الفوز لفريق التعاون، بتمريرة من زميله ماتيوس كاسترو.
بتلك النتيجة، وصل فريق التعاون إلى النقطة الخامسة عشرة في صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد القوة الجوية عند 9 نقاط في المركز الثالث وغادر البطولة.
هدف المباراة|
فوز التعاون السعودي 1-0 على القوة الجوية العراقي.#دوري_أبطال_آسيا2 || #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/PIGZsfb4GK
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 4, 2024
وتأهل فريق الخالدية البحريني رفقة التعاون، بعد أن رفع رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني للمجموعة، بعد فوزه على ألتين أسير التركماني برباعية نظيفة.
أهداف المباراة|
فوز الخالدية البحريني 4-0 على ألتين أسير التركماني.#دوري_أبطال_آسيا2 || #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/4GhKM6mr7J
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 4, 2024