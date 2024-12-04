سباق الشرقية الدولي ( 26 ) يكشف عن تفاصيل الخطة التنفيذية للسباق

الدمام-البلاد

كشفت اللجنة التنفيذية العليا المنظمة لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين، عن تفاصيل خطتها التنفيذية لتنظيم الحدث المقرر إقامته يوم 10 ديسمبر 2024.

وكشفت اللجنة عن سلسلة من الاستعدادات الميدانية واللوجستية لضمان نجاح السباق الذي يستقطب آلاف المشاركين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

-التحضيرات الميدانية

تشمل الخطة تجهيز موقع الفعالية بالكامل من خلال تركيب الخيام المخصصة للنداء والإعلام، إضافة إلى تجهيز دورات المياه العامة والخاصة بمواصفات عالية. كما تم تسوير المنطقة وفق الخطة المعتمدة لضمان تنظيم الحشود وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمشاركين والجمهور.

-التسجيل وتوزيع الأرقام

سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا وفي الموقع لتسهيل عملية المشاركة، مع تخصيص خيام مجهزة لاستلام الأرقام باستخدام تقنية QR Code. كما تم تحديد 10 منافذ لتوزيع الأرقام وفقًا لمسافات السباق المختلفة، مع تخصيص فرق ميدانية لضمان سرعة وسلاسة العملية.

-تنظيم الحشود والسلامة

تتضمن الخطة وضع آليات متكاملة لإدارة الحشود، بدءًا من تنظيم دخول وخروج المتسابقين من القرية إلى خط البداية، مرورًا بمنع التكدس أمام خط النهاية. وتم تخصيص فريق أمني لتنظيم حركة الحشود، إضافة إلى تفعيل خطة طوارئ تتضمن توفير 10 سيارات إسعاف وفرق طبية موزعة على نقاط استراتيجية لضمان التعامل السريع مع أي حالات طارئة.

-جدول الفعالية

ينطلق الحدث في تمام الساعة الخامسة صباحًا بعمليات الإحماء للمتسابقين لمسافة 21 كيلومترًا، يليها توجيه المشاركين إلى خط البداية عند الساعة 5:45 صباحًا. أما سباق الـ5 كيلومترات، فيبدأ الإحماء الساعة 8:30 صباحًا مع انطلاقه عند الساعة 8:45 صباحًا. وسيتم تكريم الفائزين والجهات المشاركة في حفل التتويج الذي سيُقام في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

-إغلاق الطرق والمواقف

أعلنت اللجنة عن إغلاق طريق الكورنيش جزئيًا من الساعة 4:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا، مع تخصيص مواقف السيارات لفريق العمل فقط. كما سيتم فتح الطريق مجددًا بعد انتهاء الفعالية لضمان سلاسة الحركة المرورية.

-التتويج والفعاليات المصاحبة

يشهد حفل الختام تكريم الفائزين بميداليات وشهادات تقدير، إضافة إلى تكريم الجهات الداعمة والمشاركة. كما تم تخصيص فعاليات ترفيهية مصاحبة لجعل الحدث تجربة شاملة للجميع.