جامعة الحدود الشمالية تُعلن توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاون في 7 كليات

عرعر : البلاد

أعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح باب طلبات التعاون في التدريس للكوادر الوطنية لحاملي شهادات الماجستير أو الدكتوراه في مختلف التخصصات في 7 كليات بمدينة عرعر وفرعيها بمحافظتي رفحاء وطريف ابتداءً من اليوم إلى نهاية دوام يوم الاثنين 9 ديسمبر الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضحت الجامعة أن شروط التقديم على الوظائف أن يكون المتقدم سعوديًا، وحاصلًا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة معتمدة من وزارة التعليم وجميع المؤهلات الأكاديمية بنظام الانتظام الدراسي والأولوية في الترشيح لارتباط التخصص في جميع الدرجات العلمية، وأن يكون لائقًا طبيًا، وأن تتوفر موافقة صريحة من جهة عمل المرشح، وأن لا يكون صدر بحق المرشح للتعاون قرارًا تأديبيًا أو كف يد من جهة عمله خلال آخر خمسة سنوات، واستيفاء أي متطلبات وشروط أخرى خاصة بالكليات.