تشانغ وكاوكانجانا يتصدران منافسات اليوم الأول من بطولة السعودية الدولية للجولف

الرياض – محمد الجليحي

انطلقت منافسات البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبدعم من مستشاري سوفت بنك، بأداء مميز في يومها الأول على أرض نادي الرياض للجولف، حيث شهدت الجولة الأولى تألقاً لافتاً من النجمين، تشانغ وي لون من الصين، وسادوم كاوكانجانا من تايلاند، اللذين تصدرا الترتيب بعد جولة قوية، بينما قدم اللاعبون السعوديون أداءً مميزًا في منافسات اليوم الأول من البطولة المرموقة.

تشانغ، الذي بدأ يومه مبكراً ضمن أول مجموعة انطلقت في الساعة 6:30 صباحاً، أظهر أداءً استثنائياً بتسجيل 7 ضربات بيردي، منهياً جولته بدون أي أخطاء بمجموع 64 ضربة، واختتم الجولة بضربة مذهلة من تسعة أقدام على الحفرة 18 (بار 5). أما كاوكانجانا، فأنهى جولته بتسجيل 8 ضربات بيردي وضربة بوغي واحدة، ليعادل رقم تشانغ في الصدارة.

رغم مشاركة أسماء عالمية مثل داستن جونسون، الفائز بلقب البطولة مرتين، وتيريل هاتون، نجم كأس رايدر، لم يتمكنوا من مجاراة أداء تشانغ وكاوكانجانا في الجولة الافتتاحية.

وشهدت نسخة هذا العام من البطولة، مشاركة تاريخية لخمسة لاعبين سعوديين، قدموا أداءً تنافسياً على ملعب بار 71 الذي يمتد على 7,411 ياردة.

قدم اللاعب خالد عطية، الذي يعتبر نادي الرياض للجولف ملعبه الرئيسي، أداءً مميزاً، محققاً 67 ضربة (-4)، ليقترب من القمة بفارق ثلاث ضربات فقط، وعبّر عن امتنانه للجماهير قائلاً: “دعم الجمهور المحلي هنا يُحدث فرقاً كبيراً. إنه أمر نادر بالنسبة لنا كلاعبين نقضي معظم وقتنا في المنافسات الخارجية.”



وأضاف: “هذه البطولة فرصة عظيمة لنا للتعلم من أفضل اللاعبين العالميين واكتساب خبراتهم داخل الملعب وخارجه. شكراً لجولف السعودية والاتحاد على هذا الدعم المستمر.”

وسجل زميله سعود الشريف 69 ضربة(-3)، وهي نتيجة وضعته في دائرة المنافسة على الرغم من بعض الأخطاء التي شابت جولته. أداء الشريف المميز جعله يتفوق على أسماء عالمية بارزة مثل بابا واتسون ولويس أوستويزن.

أما اللاعبون السعوديون، فيصل سحاب (75)، عثمان الملا (76)، وشرجو الكردي (77)، فقد واجهوا تحديات صعبة في يومهم الأول، لكنهم ما زالوا يسعون لتقديم أداءً أفضل في الجولة الثانية غدًا.

وأعرب اللاعبون عن إعجابهم بالتنظيم الراقي وجودة الملعب، حيث وصف المتصدر تشانغ الأجواء قائلاً: “كل شيء مثالي، سواءً الملعب أو التنظيم.”

واختُتم اليوم الأول بحفل موسيقي مميز على أرض نادي الرياض للجولف، حيث استمتع الجمهور مع النجم المصري محمد حماقي والفنانة السورية رشا رزق في أجواء احتفالية جمعت عشاق الرياضة والفن.