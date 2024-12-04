انطلاق بطولة السعودية الدولية للجولف| الملا.. أنا أول محترف سعودي للجولف وطموحاتي عالية

سلهب: أعشق الهلال وأتمنى ان أكون محترفا فيه

الرياض- محمد الجليحي

انطلقت البطولة السعودية الدولية للجولف، في العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 – 7 ديسمبر2024 الحالي، وتقام على ملاعب نادي الرياض للجولف.

وتعتبر البطولة امتداداً للبطولات العالمية الأخرى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية وتشهد مشاركة نجوم عالميين على مستوى لعبة الجولف مثل ابراهام انسر وتايريل هاتون لاعب فريق أوروبا في كأس رايدر ثلاث مرات وداستن جونسون الفائز مرتين بهذه البطولة، و5 لاعبين من المملكة لأول مرة في البطولة وهم عثمان الملا، فيصل سلهب، سعود الشريف، خالد عطيه، شيرجو الكردي.

وحول البطولة تحدث للبلاد اللاعب فيصل سلهب، الذي أكد على ان بداياته كانت خارج المملكة وعند عودته للوطن بعمر أربع سنوات لم يكن يوجد سوى ملعبين فقط هما ملعب الرياض للجولف وملعب ديراب، وهذا زادني إصرارا وحبا للعبة وساعدني دعم عائلتي والاتحاد السعودي للجولف في تلك الفترة.

وعن تمثيله للمنتخبات السعودية قال: سبق ان مثلت المملكة في فئة الناشئين في البطولات الخليجية والعربية واستطعت تحقيقها ولله الحمد، وشاركت أيضاً في العديد من البطولات العالمية ومن ضمنها هذه البطولة الآن والتي تقام في الرياض ولدي طموح كبير لتحسين النتائج والحصول على البطولات العالمية المعتمدة، وانا الآن محترف لهذه اللعبة منذ ما يقارب العامين، وان شاء الله، أستطيع تمثيل الوطن خير تمثيل في المستقبل القريب.

وعن رؤيته لإقامة البطولات العالمية الكبيرة في المملكة ومشاركة اللاعبين العالميين في التمارين والمسابقات بعد ان كنا نتابعها من خلال محطات التلفزة العالمية، قال: بالفعل امر لا يصدق وخيالي ان اشاهد نجومي المفضلين عالمياً متواجدين في وطني الغالي، وبالفعل التنظيم لدينا جداً عالي وأفضل من بعض البطولات التي تقام خارج المملكة، حقيقة عمل جبار ونحن متشوقون جداً لهذه البطولة وأتمنى حضور الجمهور لدعم اللاعبين السعوديين الخمسة المشاركين في هذه البطولة، وتحقيق البطولة والاستمتاع بمشاهدة النجوم العالميبن في نادي الرياض للجولف، الذي يضم العديد من الفعاليات الرائعة للمواطنين والمقيمين والمهتمين باللعبة.

– متى نرى لعبة الجولف ذات شعبية وتتواجد في منافسات الجامعات والمدارس بشكل عام؟

ليس هناك تاريخ محدد لإن اللعبة جديدة ولكن العمل قائم على قدم وساق من قبل الاتحاد السعودي للجولف وشركة جولف السعودية وصندوق الاستثمارات العامة لزيادة شعبية هذه اللعبة، وقد نرى خلال الخمس سنوات القادمة تغيراً ايجابياً في زيادة رقعة الممارسين لهذه اللعبة.

وعن حديثه ان الشعبية الأولى في المملكة لكرة القدم، أوضح فيصل سلهب عن ميوله وقال: ان الأندية عنده سواسية ولكن من صغري أحببت الهلال، وأتمنى ان يوفق في بطولة النخبة الآسيوية الحالية، وان يتألق في مشاركته القادمة في كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الامريكية.

وابدى الكابتن فيصل رغبته بالاحتراف في لعبة الجولف في نادي الهلال في حال تم إقرار اللعبة داخل النادي؛ لأن ذلك سيزيد من شعبيتها بين الجماهير والمتابعة لها.

على الجانب الآخر عبر اول لاعب سعودي محترف في لعبة الجولف عام 2019 الكابتن عثمان الملا، واول لاعب سعودي يفوز ببطولة قطر المفتوحة ويتأهل للمشاركة في بطولتين هما بطولة دبي ديزرت عام 2007 وبطولة قطر ماسترز عام 2008 عن سعادته بالمشاركة في هذه البطولة العالمية، والاحتكاك مع اللاعبين العالميين في رياضة الجولف، وان شاء الله نشاهد نتاج ذلك تتويج ابطال سعوديين على مستوى اللعبة عالمياً، ونفخر بهم وندعمهم وهذه احدى الخطوات والتي ستصل بنا الى اهدافنا المستقبلية ونحن محظوظون بهذه البطولة، خاصة الدعم الذي نجده من الاتحاد السعودي للجولف وشركة الجولف السعودية ووزارة الرياضة والذي يطمح فيه أي لاعب في أي مكان في العالم، فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة، وان شاء الله قريباً نحتفل بلاعب سعودي يحقق منجزات على المستوى الآسيوي والعالمي.

وعن كيفية زيادة شعبية لعبة الجولف داخل أوساط الشباب في المملكة، أجاب الملا: ان السبب الرئيس في عدم انتشارها هو عدم وجود الملاعب والمنشآت والبرامج الخاصة بلعبة الجولف مما صعب تواجد واكتشاف النجوم، عكس الوضع الحالي والذي حل كثيرا من هذه الإشكاليات وكل فترة يعلن عن انشاء ملاعب جديدة؛ مثل نيوم والرياض وفي جميع انحاء المملكة، ووضع البرامج الخاصة باللعبة مثل جو جولف وبرنامج السيدات اولاً لنشر ثقافة الرياضة ونحن سائرون في الطريق لهدفنا.

ومثل ما الجميع يعرف شركة جولف السعودية لم يمض على انشائها سوى خمس سنوات فقط وهو عمر صغير مقارنة بكمية المسابقات والبرامج التي عملت حتى الآن وبجانب إقامة المسابقات هناك فعاليات مصاحبة للبطولات تساعد في نشر اللعبة مثل برامج الأطفال والترفيهية، وقريباً سوف نشاهد اللعبة تنتشر في المدارس وبين الشباب ونصقل مواهبهم لنرى ابطالاً يمثلون الوطن خير تمثيل عالمياً.

وفي سؤال عن متى الوقت المتوقع لرؤية لاعب سعودي بطلاً لبطولة كبرى تقام خارج المملكة أجاب الملا:

ان تاريخ مشاركات اللاعبين السعوديين خلال 25 عاماً في جميع البطولات العربية لم يتجاوز عدد الممارسين للعبة 500 لاعب ولاعبة فقط وهذا رقم ضعيف وقليل، والجميع يعلم أني اول محترف سعودي لهذه اللعبة عام 2019 والان وصل العدد الى خمسة لاعبين يمتهنون هذه اللعبة ويسخرون اوقاتهم لتطوير مهاراتهم ولكن نحتاج للوقت وللدعم حتى نصل للنجاح المنشود.

ولولا توفيق الله لي ودعم معالي المستشار ياسر الرميان عند تكليفه بالاتحاد السعودي للجولف فلم اكن لأحقق أي جزء من احلامي والتي كانت سابقاً ان احترف كرة القدم وبدأت بالفعل في نادي النهضة، ولكن كتب الله ان أكون محترفا ولكن في لعبة الجولف وهي الان متجهة للنجاح، والرياضة الآن اخذت مكانها في الاعلام والبحث عن اخبارها والفرص والجهود موجودة مع الاحتكاك المستمر مع اللاعبين العالميين سوف نصل ان شاء الله لأهدافنا.

وعن ميوله الرياضية في كرة القدم أجاب: ان نادي الهلال هو المفضل لدي وانا اتابع الجميع وأتمنى التوفيق لهم في بطولة النخبة الآسيوية ونحن مقبلون على تنظيم عالمي للبطولات؛ مثل كأس العالم للمنتخبات 2034 وكأس آسيا للمنتخبات 2027، ومتأكد انها ستكون النسخة الأفضل والاجمل خلال مسيرة كأس العالم في تاريخه.

وعن رغبته باللعب لنادي الهلال كلاعب جولف في حال ادراج اللعبة قال: لا مانع لدي وهذا امر وارد والأندية ستكون سببا رئيسا لنشر اللعبة.