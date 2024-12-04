المملكة وقطر تعززان التعاون البرلماني

البلاد – الرياض

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض، وفد أعضاء مجلس الشورى بدولة قطر برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية الدكتور سلطان بن حسن الدوسري، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

ورحب معاليه بالوفد خلال زيارتهم الحالية إلى المملكة، منوهًا بعمق العلاقات والروابط الأخوية، التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وبحسب “واس” جرى استعراض التعاون الثنائي البرلماني لتحقيق التطلعات، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أعرب رئيس وفد أعضاء مجلس الشورى القطري عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات الأخوية الراسخة الممتدة بين البلدين، مؤكدًا أهمية تبادل الزيارات في إرساء التعاون البرلماني؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، ومعالي الأمين العام الأستاذ محمد المطيري، وعضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القطرية الدكتور عبدالعزيز المهنا، وعضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ محمد الفراج.