الرياضة

العداء السعودي أحمد العندلي يتوج بفضية 5000 متر في آسيوية الصم

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       4 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
توج العداء السعودي أحمد العندلي اليوم الأربعاء بالميدالية الفضية في سباق 5000 متر ضمن منافسات ألعاب القوى في بطولة الألعاب الآسيوية للصم المقامة حالياً في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

جاء تحقيق العداء احمد العندلي لهذا الانجاز المميز بعد أداء رائع متفوقاً على نخبة من العدائين من مختلف الدول الآسيوية، وتوج العداء العراقي أوس محمد بالذهبية، والعداء الإيراني باقري بالبرونزية في هذا السباق.

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني القيادة الرشيدة بهذا الإنجاز، مثمناً في هذا الصدد لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية ونائبه سمو الأمير فهد بن جلوي، دعمهما ومتابعتهما المستمرة للاتحادات الرياضية مما انعكس على النتائج بشكل إيجابي وجعلنا نشاهد أبطالًا في مختلف الرياضات.

وأضاف الدكتور القحطاني أن” منافسات البطولة مستمرة ويشارك المنتخب السعودي في العديد من المنافسات في العاب القوى ورياضة البولينج للرجال والسيدات متأملين بتحقيق المزيد من النتائج المميزة “.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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