الرياضة الاثنين المقبل.. سحب قرعة الدور النهائي لتصفيات كأس آسيا 2027

البلاد- جدة تسحب يوم الاثنين المقبل قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي للعبة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في هذا الدور من التصفيات على ست مجموعات؛ لخوض المباريات اعتبارًا من شهر مارس 2025، على أن يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة التاسعة عشرة من أهم بطولات القارة الآسيوية. وستنضم المنتخبات المتأهلة إلى 18 منتخبا كانوا قد حجزوا بطاقات تأهلهم للنهائيات من خلال منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، حيث من المقرر أن تقام بطولة كأس آسيا القادمة في السعودية لأول مرة في تاريخها. وتتألف المنتخبات المتنافسة في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 من المنتخبات الثلاثة صاحبة أعلى تصنيف بين المنتخبات الخاسرة في الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة، وثلاثة منتخبات فائزة من الملحق، و18 منتخبا حاصلا على المركزين الثالث والرابع في المجموعات التسع من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية. وتطمح تسعة من المنتخبات المتنافسة في الدور النهائي من التصفيات بأول تأهل تاريخي لنهائيات كأس آسيا، وهي أفغانستان وبوتان وبروناي دار السلام ولاوس والمالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا وتيمور الشرقية، فيما تتطلع ثمانية منتخبات أخرى إلى العودة للحدث القاري، بعد ظهورها في نسخة 2023 في قطر. وقد تم تصنيف المنتخبات وتوزيعها على الأوعية الأربعة للقرعة استنادا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ يوم 28 نوفمبر الماضي، حيث يضم المستوى الأول منتخبات سوريا وتايلاند وطاجيكستان ولبنان وفيتنام والهند، وفي المستوى الثاني منتخبات ماليزيا وتركمانستان والفلبين وأفغانستان وهونغ كونغ واليمن، وفي المستوى الثالث منتخبات سنغافورة والمالديف والصين تايبيه وميانمار ونيبال وبوتان، وفي المستوى الرابع منتخبات بروناي دار السلام وبنغلادش ولاوس وتيمور الشرقية وباكستان وسريلانكا. يشار إلى أن مباريات الدور النهائي من التصفيات ستقام على مدار ست جولات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، خلال الفترة ما بين 25 مارس 2025 حتى 31 مارس 2026.