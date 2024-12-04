الرياضة

الاتفاق يحقق ذهبية وبرونزية في الجولة الذهبية للمبارزة

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       4 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام -البلاد
حققت لاعبات نادي الاتفاق للمبارزة، ذهبية سلاح الأبية، وبرونزية سلاح الشيش، وذلك خلال مشاركتهن في منافسات الجولة الذهبية من بطولة المملكة للسيـدات SFC للمبارزة تحت 17 و 11 عامًا للأسلحة الثلاثة، الأبيه، والسيبر، والشيش، التي أقيمت بصالة اتحاد اللعبة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام ، بمشاركة “140” لاعبًا من 21 ناديًا.

جاءت الذهبية عبر الفارسة ،تالين محمد في منافسات سلاح الابيه (سيـدات) تحـت11 عـاما، فيما جاءت البرونزية عبر الفارسة ملك وليد ” في منافسات سلاح الشيش تحت 17 عامًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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