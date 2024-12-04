الاتفاق يحقق ذهبية وبرونزية في الجولة الذهبية للمبارزة

الدمام -البلاد

حققت لاعبات نادي الاتفاق للمبارزة، ذهبية سلاح الأبية، وبرونزية سلاح الشيش، وذلك خلال مشاركتهن في منافسات الجولة الذهبية من بطولة المملكة للسيـدات SFC للمبارزة تحت 17 و 11 عامًا للأسلحة الثلاثة، الأبيه، والسيبر، والشيش، التي أقيمت بصالة اتحاد اللعبة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام ، بمشاركة “140” لاعبًا من 21 ناديًا.

جاءت الذهبية عبر الفارسة ،تالين محمد في منافسات سلاح الابيه (سيـدات) تحـت11 عـاما، فيما جاءت البرونزية عبر الفارسة ملك وليد ” في منافسات سلاح الشيش تحت 17 عامًا.