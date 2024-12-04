أمانة المدينة المنورة تعيد تطوير وتأهيل طريق خالد بن الوليد

المدينة المنورة : البلاد

أعادت أمانة منطقة المدينة المنورة تطوير وتأهيل طريق خالد بن الوليد – رضي الله عنه -، وذلك في الجزء الواقع من وادي العقيق حتى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وذاك ضمن مشاريع أنسنة المدينة المنورة.

وقامت الأمانة بأرصفة طريق للمشاة بمساحة 36500 متر مربع، وإنشاء مسارات خاصة بالدراجات بمساحة 3000 متر طولي، وتوفير مسطحات خضراء تجاوزت 11000 متر مربع، كما زرعت أكثر من 3000 شجرة وشجيرة على امتداد الأرصفة، إضافةً إلى تهيئتها 150 موقفًا خاصًا بالمركبات وأربعة مواقف خاصة بالحافلات.

وخصصت الأمانة 58 كرسيًا للجلوس والاستمتاع بالمشهد الحضري على طريق المشاة، ووفرت 45 لوحة إرشادية، و450 حاجزًا ضوئيًا، و78 عمود إنارة، و400 وحدة إنارة ديكورية، إضافة لتوفير 37 حاوية نظافة.

يأتي ذلك ضمن مشاريع الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة بالمدينة المنورة.