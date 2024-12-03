وزارة الصحة تحصل على شهادة المواءمة الذهبية

الرياض : البلاد

حصلت وزارة الصحة على شهادة المواءمة الذهبية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون بذلك أول جهة حكومية تحصل على الشهادة بأعلى مرتبة، وذلك بعد استيفائها لجميع المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة، التي تشمل 8 معايير في تطوير بيئة العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، ما يعكس التزام وزارة الصحة بتنفيذ أفضل الممارسات في توفير بيئة عمل مهيئة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك تجسيدًا للإستراتيجيات والمبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم نموهم المهني، بما يضمن لهم فرصًا متساوية في العمل والمشاركة الفاعلة في تطوير القطاع الصحي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي.

وتواصل وزارة الصحة تعزيز جهودها في توفير بيئة عمل شاملة ومستدامة لجميع الموظفين والمستفيدين، من خلال تبني أفضل الممارسات التي تضمن تكافؤ الفرص وتعزز المشاركة الفاعلة في القطاع الصحي.