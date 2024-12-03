مؤتمر الحج.. تطوير المنظومة ورفع كفاءة الأداء

مكة المكرمة – واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ونيابة عنه، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الملتقى العلمي الرابع والعشرين لأبحاث الحجّ والعمرة والزّيارة؛ الذي تنظمه جامعة أم القُرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشّريفين لأبحاث الحجّ والعمرة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024م، في مقر جامعة أم القرى تحت شعار “التميّز في النقل وإدارة الحشود”.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- ينعقد” مؤتمر ومعرض الحج” في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 13- 16 يناير المقبل، في” جدة سوبر دوم”؛ الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ بمشاركة عددٍ من الوزراء والسفراء، وكبار الشركات من مقدمي الخدمة محليًا ودوليًا.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور تعاون مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي خدمات الحج؛ من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الحج، ورفع كفاءة الأداء.