في دوري” يلو| أحد يلتقط أنفاسه بنقاط الزلفي.. العربي يعبر الحزم.. والجبيل يخطف نقاط الجبلين

حائل- خالد الحامد
التقط فريق أحد بعضاً من أنفاسه، وأوقف النزيف النقطي، وتنفس مدربه الوطني يوسف عنبر الصعداء، بعد فوزه على الزلفي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المدينة المنورة.
فوز الفريق الأحدي هو الثاني له في الموسم الحالي، وكان أحد قد تعادل في الجولة الأولى، ثم فاز في الثانية، وبعدها تلقى 9 خسائر متتالية.
سجل ثلاثية أحد علي النمر من ركلة جزاء، وسلطان الجابري (هدفين)، فيما سجل للزلفي ماهر المطيري، وفراسيسكو دييغو.
بهذا الفوز وصل أحد للنقطة السابعة في المركز الأخير، فيما بقي الزلفي على نقاطه 13 في المرتبة 13.
وحقق العربي فوزًا مهمًا، وأسقط ضيفه الحزم بثلاثية مقابل هدف، في المواجهة التي احتضنها استاد التعليم بعنيزة، عززت من موقع «عربي عنيزة» في سلم الترتيب بوصوله للنقطة 21 في المرتبة الرابعة مؤقتاً، في حين ظل الحزم في وصافة الترتيب برصيد 23 نقطة.
سجل ثلاثية العربي أولا جون، وروميل كيوتو، وراكان الطليحي، وللحزم كريم يودا.
وكسب الجبيل ضيفه الجبلين بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير عبدالله بن جلوي.
سجل للجبيل البرازيلي تياغو بيزيرا(هدفين) وللجبلين مدافعه عبدالله الحربي.
بهذه النتيجة، رفع الجبيل رصيده إلى 14 نقطة بالمركز 11، فيما بقي الجبلين على رصيده 15 نقطة بالمركز العاشر.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة العين والعدالة في اللقاء الذي جمعهما على استاد الملك سعود بالباحة، وشهدت المباراة طرد لاعب العين هاليد لوليوا.
بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 10 نقاط في المركز قبل الأخير، والعدالة إلى 19 نقطة بالمركز الخامس.
🔚 نهاية المباراة #الجبيل 2️⃣#الجبلين 1️⃣
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#الجبيل_الجبلين | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/G0RSKkdQ0g
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 3, 2024