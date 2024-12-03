رعى ختام المبادرة وكرّم الشركاء.. الأمير سعود بن نايف يشيد بنجاحات»الشرقية تبدع»

البلاد – الظهران

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس، اختتام فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة “الشرقية تبدع”، التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، بحضور عدد من قياديي وإداريي شركة أرامكو السعودية وممثلي الجهات المشاركة من الشركاء الرئيسيين والإستراتيجيين، وذلك في القاعة الكبرى بمقر المركز بالظهران.

وثمن سموه جهود جميع الجهات الداعمة والمشاركين في المبادرة، مشيدًا بتضافر الجهود التي أثمرت عن هذه النجاحات، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الابتكار لضمان استدامة المبادرات التي تخدم المجتمع، وتعزز من تطوره.

وشهدت المبادرة التي تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات في المنطقة الشرقية، وتحفيزهم على إطلاق مواهبهم، نجاحًا غير مسبوق هذا العام بتوسيع قاعدة شراكاتها، لتضم أكثر من 400 شريك، أسهموا في تنظيم أكثر من 1600 فعالية متنوعة في المنطقة.

كما شهد الحفل عرضًا لإنجازات المبادرة، وأبرز قصص النجاح وصولًا إلى الأثر المجتمعي وصناعة الفكر الإبداع وأثره المستدام، حيث حققت المبادرة أكثر من 1600 فعالية. وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات والشركاء الرئيسيين والإستراتيجيين.