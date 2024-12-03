تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. نائب أمير مكة المكرمة يرعى الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة

مكة المكرمة – واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – ونيابة عنه، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الملتقى العلمي الرابع والعشرين لأبحاث الحجّ والعمرة والزّيارة؛ الذي تنظمه جامعة أم القُرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشّريفين لأبحاث الحجّ والعمرة، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2024م، في مقر جامعة أم القرى بالعابدية؛ تحت شعار” التميّز في النقل وإدارة الحشود”.

وأكَّد رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أهميَّة الملتقى؛ كونه يحظى برعاية خادم الحرمين الشَّريفين- حفظه الله- ويشهد حضورًا واهتمامًا من الجهات والقطاعات المعنيَّة بخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين؛ لبحث تطوير الخدمات المقدَّمة لضيوف الرَّحمن، بما يُحقق تطلعات القيادة الرَّشيدة- أيَّدها الله- ودعمها السَّخيّ لتسخير الإمكانات، وتطويع التقنيات الحديثة التي تثري رحلة ضيوف الرَّحمن؛ لتأدية مناسكهم بيُسر وطمأنينة.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- ينعقد” مؤتمر ومعرض الحج” في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 13- 16 يناير المقبل، في” جدة سوبر دوم”؛ الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ بمشاركة عددٍ من الوزراء والسفراء، وكبار الشركات من مقدمي الخدمة محليًا ودوليًا.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور تعاون مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي خدمات الحج؛ من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الحج، ورفع كفاءة الأداء.

ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 47 جلسة نقاشية، و50 ورشة عمل بمشاركة ما يزيد على 100 متحدث؛ منهم وزراء، ودبلوماسيون، وخبراء متخصصون، كما ستُناقش التحديات المرتبطة بتطوير خدمات الحج؛ مثل الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، إضافةً إلى طرح أفكار جديدة لدعم المشاريع الريادية والابتكارية في قطاع الحج.

ويُقام على هامش المؤتمر معرض متخصص يعد الأكبر في مجاله بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربع، بمشاركة 280 عارضًا من قطاعات متعددة، لعرض أحدث التقنيات والخدمات، التي تهدف لتحسين رحلة الحج.