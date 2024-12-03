الرياضة الياقوت يسلم الوسام الذهبي لمبادرة” كرتنا ثقافتنا” لوزير الرياضة المصري

الدمام-البلاد

استقبل معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بجمهورية مصر العربية، الدكتور جاسم الياقوت نائب رئيس اتحادي المبدعين والإعلاميين العرب ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمبادرة الوطنية” كرتنا ثقافتنا” الفائزة بجائزة كتب السلام الدولية. وقد قام الدكتور الياقوت بتسليم الوسام الذهبي لكرتنا ثقافتنا لمعالي الدكتور أشرف صبحي تقديرا لجهوده في خدمة الشباب والرياضة في الوطن العربي؛ حيث وجه الياقوت الشكر والتقدير لمعاليه لما قدمه من دعم ورعاية لإستضافة المبادرة في مصر .