الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تُشارك بمؤتمر “كوب 16”

البلاد ــ العلا

تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” من خلال معرض مبادرة السعودية الخضراء (SGI)، الذي تستضيفه الرياض ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري.

ويركز المنتدى على تعزيز السياسات البيئية المستدامة من خلال عدة محاور رئيسة منها توسيع المناطق المحمية، وتعزيز جهود الحفاظ على الموائل الطبيعية، ودعم مبادرة المملكة لمكافحة التصحر، الرامية إلى زراعة 10 مليارات شجرة، بالإضافة إلى تمكين الإستراتيجيات المبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وخلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمنتدى، ستسلّط الهيئة الضوء على مجموعة مشاريع ومبادرات تدعم أجندة الحفاظ على البيئة والاستدامة في المملكة، ويشمل ذلك التركيز على دور الهيئة الحيوي في التطوير الشامل والمستدام للعلا، الذي ينسجم مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” وأجندة الاستدامة العالمية.

وستعرض الهيئة عشر مبادرات رئيسة، تشمل تطوير اقتصاد دائري للكربون من خلال برنامج إدارة المخلفات الزراعية، وزراعة 500,000 شجرة ونبتة، وإنشاء محميات طبيعية، وكذلك برنامج النمر العربي الهادف إلى حمايته من الانقراض وزيادة أعداده، ويتزامن ذلك مع استضافة الرياض للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف “كوب 16″، الذي يحتفل بمرور 30 عامًا على الاتفاقية الأممية، ليكون أول اجتماع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإلى جانب جناح الهيئة في المنطقة الخضراء للمؤتمر، سيشارك فريق إدارتها العليا في سلسلة ندوات ونقاشات؛ لاستعراض الإنجازات والتحديات والفرص المرتبطة بتطوير العُلا.