النجوم السعوديون يتطلعون للتألق في بطولة السعودية الدولية للجولف

الرياض – محمد الجليحي

تنطلق غدًا الأربعاء 4 بطولة السعودية الدولية للجولف، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجولف العالميين وخمسة لاعبين سعوديين يمثلون المملكة بفخر في هذه البطولة المرموقة، والتي تُقام لأول مرة في العاصمة الرياض.

اللاعبون السعوديون عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف، وخالد عطية، وشيرجو الكردي، يطمحون لتقديم أداء مميز يعكس التقدم الكبير الذي شهدته رياضة الجولف في المملكة.

ويُعد الملا واحدًا من بين خمسة محترفين سعوديين يتنافسون في هذا الحدث الذي يُقام لأول مرة في الرياض. وقد حضر اللاعبون الخمسة، إلى جانب نجوم عالميين مثل أبراهام أنسر، وتايريل هاتون، وداستن جونسون، المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة، والذي أقيم اليوم، 3 ديسمبر.

قبل احترافه في عام 2019، كان الملا أول لاعب جولف سعودي يفوز ببطولة قطر المفتوحة ويتأهل للمشاركة في بطولتين احترافيتين هما، دبي ديزرت كلاسيك عام 2007 وقطر ماسترز عام 2008.

عثمان الملا، أول لاعب جولف محترف في المملكة، أعرب عن سعادته بالمشاركة قائلاً: “نشعر بالفخر والمسؤولية في تمثيل وطننا في هذا الحدث الكبير. نحن هنا لنعكس الطموح الذي تحمله رياضة الجولف في المملكة ونسعى لإلهام الجيل القادم”.

وأضاف: “إنه أسبوع مهم، وربما الأهم هذا العام، لكننا لا نراه الهدف النهائي. طموحنا هو التفوق على أبرز اللاعبين في آسيا والعالم، ونأمل أن تكون هذه البطولة خطوة نحو تحقيق ذلك”.

ومن المتوقع أن يواجه اللاعبون السعوديون منافسة شرسة من نخبة من نجوم الجولف العالميين، بمن فيهم البريطاني تايريل هاتون، لاعب فريق أوروبا في كأس رايدر ثلاث مرات، والأمريكي داستن جونسون، الفائز مرتين بهذه البطولة، بما في ذلك النسخة الافتتاحية عام 2019.

وقال جونسون خلال المؤتمر: “كان الفوز بالنسخة الأولى من البطولة إنجازًا مميزًا، ومع ذلك، كل عام يصبح أكثر تحديًا. الفوز هنا دائمًا له طعم خاص. لقد سنحت لي الفرص للفوز في معظم المشاركات السابقة. أحب ملعب الجولف هذا والمنافسة هنا دائمًا قوية. هدفي هو وضع نفسي في موقع يمكنني من المنافسة على اللقب بنهاية أخر جولات البطولة”.

سيحظى الحضور خلال البطولة، التي تُقام من 4 إلى 7 ديسمبر، بتجربة ترفيهية استثنائية تمتد إلى ما هو أبعد من منافسات الجولف. تشمل الفعاليات سوقًا شتويًا نابضًا بالحياة وعروضًا موسيقية مباشرة يقدمها أبرز منسقي الموسيقى (دي جي). كما ستضم منطقة المشجعين أنشطة تفاعلية متنوعة، مثل تحديات الجولف وكرة القدم وكرة السلة، مما يتيح للجمهور فرصة التنافس والإبداع في أجواء مليئة بالحماس.

وعلى صعيد الضيافة، سيتوفر للحضور خيارات غنية من المأكولات والمشروبات، بدءًا من القهوة الطازجة والمشروبات المنعشة، وصولًا إلى مجموعة مختارة من الأطعمة الشهية والمقبلات التي تلبي جميع الأذواق.

تتولى جولف السعودية تنظيم البطولة، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز رياضة الجولف على المستويين المحلي والدولي. ومن بين أبرز مبادراتها، برنامج “جو جولف”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا، حيث يوفر للمشتركين ثلاثة أشهر مجانية من دروس الجولف، إلى جانب عام كامل من الجولات المجانية، وخصومات مميزة على التدريب والعضويات في أندية الجولف المختلفة، بما في ذلك أندية الرياض.

خلال البطولة، يمكن للحضور الانضمام مباشرة إلى مبادرة “جو جولف”، وهي فرصة فريدة تتيح لهم استكشاف عالم الجولف من خلال دروس تدريبية شاملة. كما يمكنهم متابعة أبرز نجوم اللعبة، بما في ذلك الفائز بلقب البطولة السعودية الدولية مرتين، داستن جونسون، الذي سيشارك نصائحه القيمة لتعلم أساسيات اللعبة وصقل المهارات. هذه التجربة تقدم للجماهير مزيجًا رائعًا من التعلم والإلهام على يد نخبة من المحترفين العالميين.