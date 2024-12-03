الرياض تستضيف اجتماعات المكتب التأسيسي واللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

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الرياض – هاني البشر

تستضيف العاصمة الرياض في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2024، اجتماعات المكتب التأسيسي واللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، إذ تهدف الاجتماعات المرتقبة إلى مناقشة مستجدات السياسات والتوجهات الدولية لمكافحة المنشطات، وتطوير آليات تطبيق القوانين لضمان الالتزام بأعلى معايير النزاهة الرياضية بحضور أبرز القيادات الرياضية والخبراء الدوليين.

وتعد هذه الاجتماعات جزءًا من جهود المملكة ووزارة الرياضة المستمرة في دعم وتعزيز ممارسات العدالة والنزاهة في المنافسات الرياضية، إذ استضافت المملكة سابقًا العديد من الفعاليات المتعلقة بمكافحة المنشطات؛ بما في ذلك مؤتمرات وورش عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي كمركز رياضي عالمي، بالإضافة لدعم جهود مكافحة المنشطات على المستوى الدولي مع التزامها بالمساهمة في رفع مستوى الرياضة من خلال تعزيز ممارسات النزاهة والشفافية.

ويبلغ عدد أعضاء المكتب التأسيسي 42 عضواً: منهم 21 على مستوى وزراء، يمثلون حكومات الدول و21 على مستوى أعضاء لجان أولمبية دولية ورؤساء اتحادات دولية يمثلون الحركة الأولمبية.

يذكر أنَّ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) أسِّست في عام 1999، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى حماية نزاهة الرياضة من خلال مكافحة استخدام المنشطات وتعمل الوكالة بالتعاون مع المنظمات الرياضية الدولية، والهيئات الحكومية والسلطات الوطنية لضمان بيئة رياضية خالية من المنشطات وتعزيز العدالة والمساواة بين الرياضيين.