إطلاق خدمة الامتثال بالتأمين الصحي للمنشآت لتعزيز شمولية الرعاية الصحية في المملكة

الرياض : البلاد

أطلقت اليوم, -في إطار الجهود المستمرة لتعزيز شمولية الرعاية الصحية في المملكة- خدمة الامتثال بالتأمين الصحي بالتعاون بين مجلس الضمان الصحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين وشركة مصدر بهدف تمكين أصحاب العمل من الالتزام بلوائح التأمين الصحي ورفع نسبة الامتثال بسهولة وفعالية.

وتوفر الخدمة أدوات متطورة تمكّن المنشآت من متابعة مستوى الامتثال بالتأمين الصحي وتحسينه، حيث تمكنهم من الاطلاع على وثائق التأمين الصحي ومعدل الامتثال وحالة الموظفين من حيث التأمين، سواء كانوا مؤمن عليهم أو غير مؤمن عليهم أو منتظرين للتغطية, كما تقدم الخدمة حلولًا تمكن صاحب المنشأة من إضافة الموظفين غير المؤمن عليهم إلى وثائق التأمين أو إلغاء التأمين عن الموظفين المستبعدين من المنشأة.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين أصحاب العمل من الالتزام بتوفير التغطية والحماية للمستفيدين من الضمان الصحي الخاص، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة كذلك تعزيز الصحة العامة من خلال التركيز على الوقاية وتشجيع تبني أنماط حياة صحية، بالإضافة إلى الإسهام في إيجاد بيئة عمل جاذبة تدعم الإنتاجية والاستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تحسين جودة الحياة.

وقالت المدير التنفيذي للتواصل والتميز في خدمة العملاء المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي: “نعمل بالتعاون مع شركائنا على تمكين أصحاب العمل من الامتثال بالتأمين الصحي، بما يعزز التكامل بين أصحاب العلاقة ويضمن حصول مستفيدي الضمان الصحي على التغطية والحماية, وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية لدعم صحة ورفاهية المستفيدين”.

من جانبه أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي, بأن هذه الخدمة تأتي كجزء من التزام الوزراة بضمان حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل متكاملة وأهمية تطبيق هذه الحلول المبتكرة التي تسهم في ضمان التغطية الصحية لكل العاملين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.”

بدوره أشار المتحدث الرسمي لهيئة التأمين سلطان القحطاني, إلى أن إطلاق خدمة الامتثال بالتأمين الصحي يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الالتزام باللوائح التنظيمية وتحقيق شفافية أكبر في قطاع التأمين الصحي، مبينًا أن هذه الخدمة تمثل جزءًا من إستراتيجية الهيئة الرامية إلى تمكين المنشآت من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، من خلال توفير أدوات تقنية مبتكرة تسهل عملية الامتثال وتدعم تحقيق التغطية الشاملة. مؤكدًا استمرار العمل على تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية بما يعزز من التكامل بين الأنظمة الوطنية ويسهم في رفع كفاءة القطاع الخاص.

فيما بينت مدير إدارة حلول التأمين الصحي في شركة مصدر سارة آل مسلم, أن خدمة الامتثال بالتأمين الصحي هو نظام امتثال شامل وفعال يمكن أصحاب العلاقة من الاطلاع على معدل الامتثال بكل شفافية من خلال توفير حلول مبتكرة تسهل عمليات المتابعة وتدار بكفاءة عالية, كما تمثل خطوة مهمة في تمكين التحول الرقمي في القطاع عبر أتمتة العمليات لتحقيق التكامل بين أصحاب العلاقة.