Atos تدعم رؤية السعودية 2030 بالابتكار الرياضي في قمة كرة القدم العالمية

الرياض- محمد الجليحي

أعلنت Atos- الرائدة عالميا في مجال التحول الرقمي- عن رؤيتها الطموحة لدعم تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال دورها كشريك تقني رئيسي في المشاريع الأكثر طموحًا في المملكة، بما يشمل المبادرات الرياضية الرائدة.

جاء هذا الإعلان على هامش قمة كرة القدم العالمية آسيا، التي عُقدت في مركز الملك عبدالله المالي للمؤتمرات بالرياض. وشاركت Atos كشريك مؤسسي، مقدمة جلسة رئيسية كمتحدثة، إضافة إلى كونها عارضًا مميزًا خلال القمة.

تتمتع Atos بسجل حافل بالريادة العالمية في الشراكات التقنية بمجال الرياضة، حيث كانت الشريك التقني العالمي للجنة الأولمبية الدولية لأكثر من 20 عامًا. كما أبرمت شراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) منذ عام 2022 كشريك تقني رسمي لكرة القدم الوطنية الأوروبية. وقد نجحت في عام 2024 في تقديم حلول تقنية متطورة للبطولة الأوروبية لكرة القدم UEFA Euro 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، وحظيت إنجازاتها بإشادة واسعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية.

وفي ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده قطاع الرياضة، تُعد خبرة Atos الواسعة عاملًا أساسيًا لجعلها الشريك المثالي لمنظمي الفعاليات الرياضية والاتحادات واللجان الرياضية، حيث تقدم حلولًا تقنية رائدة تركز على تحسين الأداء، وتعزيز الأمن، وزيادة التفاعل مع الجمهور، وتوسيع نطاق التغطية الإعلامية، وصولًا إلى تحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

وفي إطار تعزيز حضورها في السوق السعودي، افتتحت Atos هذا العام مكتبًا جديدًا في الرياض، يركز على إنشاء مركز تميز لتقنيات الرياضة، بالإضافة إلى قسم مخصص لإدارة الأحداث الكبرى.

وفي كلمته خلال قمة كرة القدم العالمية، قال مارك فيلينتورف، رئيس Atos للشرق الأوسط وتركيا:

“نؤمن بقوة بأن Atos يمكنها تمكين قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية لتحقيق كامل إمكانياته. طموحنا هو تكرار نجاحاتنا العالمية داخل منطقة الشرق الأوسط، مع وضع المملكة العربية السعودية في قلب هذا التحول الديناميكي. نحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، خاصة في مجالات الرياضة والتكنولوجيا”.

في سياق متصل أضاف ناتشو موروس، رئيس قسم الأحداث الكبرى في Atos ، وأحد المتحدثين في جلسة “استكشاف الابتكارات الرقمية لتعزيز تجربة مشجعي كرة القدم العالميين” في القمة:

“أنا مصمم على أن تلعب Atos دورًا محوريًا في قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية. ستسهم خبرتنا الواسعة في الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة باللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في دعم طموح المملكة لتصبح الوجهة الأولى للأحداث الرياضية العالمية. معًا، يمكننا تقديم الأحداث الأكثر استثنائية على مستوى العالم”.

ومؤخرًا، أعلنت Atos عن شراكة جديدة مع ألعاب إنفيكتوس في فانكوفر ويسلر 2025.

وبفضل سجلها الحافل في تقديم حلول تقنية من الطراز الأول، كانت أتوس العمود الفقري للعديد من الفعاليات المرموقة، بما في ذلك الألعاب الأوروبية 2023 في بولندا، الجولة الأوروبية – جولة دي بي وورلد للجولف، الأولمبياد الخاص، والعديد من الفعاليات الرياضية الأخرى في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة بأعلى معايير التميز.