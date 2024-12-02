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ياباني يقتحم ألف منزل للتخلص من التوتر

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       2 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات

أوقفت الشرطة اليابانية شابًا ادعى أنه اقتحم أكثر من ألف منزل؛ من أجل المتعة الشخصية، وبدافع” التخلص من التوتر”- وفق ما أعلن ناطق باسم الشرطة مؤخرًا.

وقال الناطق باسم الشرطة: إن الرجل، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، أُوقف في دازايفو بمنطقة فوكوكا “جنوب” للاشتباه في تعديه على ممتلكات خاصة لموظف مستقل.

وأشار المصدر ذاته إلى إلقاء القبض على المشتبه به على الطريق أمام المنزل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وحسب وسائل إعلام يابانية، كان هذا الثلاثيني قد جعل من الاقتحام أسلوب حياة؛ إذ نقلت صحيفة “ماينيتشي” المحلية عنه قوله: ” إن اقتحام منازل الآخرين هوايتي، لقد فعلتُ ذلك أكثر من 1000 مرة”.

وأضاف المشتبه به: “الأمر يثيرني إلى درجة أنّ كفّيَّ تتعرقان بسبب الخشية من انكشاف أمري. إنها طريقة للتخلص من التوتر”، مقرًا بارتكابه عملية الاقتحام التي أدت إلى توقيفه.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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