ياباني يقتحم ألف منزل للتخلص من التوتر

البلاد ــ وكالات

أوقفت الشرطة اليابانية شابًا ادعى أنه اقتحم أكثر من ألف منزل؛ من أجل المتعة الشخصية، وبدافع” التخلص من التوتر”- وفق ما أعلن ناطق باسم الشرطة مؤخرًا.

وقال الناطق باسم الشرطة: إن الرجل، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، أُوقف في دازايفو بمنطقة فوكوكا “جنوب” للاشتباه في تعديه على ممتلكات خاصة لموظف مستقل.

وأشار المصدر ذاته إلى إلقاء القبض على المشتبه به على الطريق أمام المنزل، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وحسب وسائل إعلام يابانية، كان هذا الثلاثيني قد جعل من الاقتحام أسلوب حياة؛ إذ نقلت صحيفة “ماينيتشي” المحلية عنه قوله: ” إن اقتحام منازل الآخرين هوايتي، لقد فعلتُ ذلك أكثر من 1000 مرة”.

وأضاف المشتبه به: “الأمر يثيرني إلى درجة أنّ كفّيَّ تتعرقان بسبب الخشية من انكشاف أمري. إنها طريقة للتخلص من التوتر”، مقرًا بارتكابه عملية الاقتحام التي أدت إلى توقيفه.