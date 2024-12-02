نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن مشروعات جديدة للهلال الأحمر

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مكتبه بجدة، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، يرافقه عدد من قيادات الهيئة.

واطّلع سموه على أبرز المستجدات والمؤشرات التشغيلية لخطة الهيئة في منطقة مكة المكرمة، والمنجزات التي تحققت منذ بداية عام 2024م، كما استعرض تقريرًا عن الخدمات الإسعافية والطبية المقدمة لزوار المسجد الحرام والتجهيزات الحديثة التي تشمل خدمة الإسعاف الجوي، وتقريرًا مفصّلًا عن أداء الهيئة خلال موسم العمرة.

ودشّن سموه عددًا من المشروعات الجديدة بالمنطقة شملت مبنى فرع الهيئة بمحافظة الطائف وعددًا من المراكز الإسعافية النموذجية بالمنطقة؛ لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، إذ تسهم في القدرة على الاستجابة السريعة، ومركز التدريب في محافظة جدة الذي تصل طاقته الاستيعابية لـ 100 متدرب ومتدربة يوميًا، ويقدم أكثر من 8,000 برنامج ودورة تدريبية سنويًا.

وأعرب الدكتور العويسى، عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، على دعمه المستمر لأنشطة وجهود الهيئة في المنطقة، ومتابعته الحثيثة لأعمال الهيئة خلال مواسم الحج والعمرة، مؤكدًا أن الهيئة سخّرت كافة إمكاناتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف بيت الله الحرام.