محافظ بقيق يترأس اجتماع المجلس المحلي للعام 1446هـ

الدمام-البلاد

ترأس سعادة محافظ محافظة بقيـق الأستاذ زيد بن محمد أبو طالب اجتماع المجلس المحلي بجلسته الاعتيادية السادسة في دورة الانعقاد السادسة لعام 1446هـ وذلك في يوم الأحد الموافق 1446/5/29هـ وذلك في مقر المحافظة بحضور كافة أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة المحافظ بمديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس من أهالي المحافظة ومن ثم جرى استعراض المحاور المدرجة على جدول أعمال المجلس .

كما تم مناقشة ما استجد على جدول الأعمال حيث تم استعراض الحلول الممكنة لتحقيق ما يخص محافظة بقيق في مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء وإنهاء مشكلة التصحر وزحف الرمال وتنمية الغطاء النباتي بالمحافظة والاستفادة من خدمات مؤسسة الري وشركة المياه الوطنية لاستخدام المياه المعالجة في المواقع المستهدف تنميتها.

وجرى استعراض ما يتعلق بإيجاد الفرص التي تحقق هدف التعليم بالترفيه وإمكانية حث وتحفيز المستثمرين على إنشائها في المراكز التعليمية والترفيهية.

كما استعرض المجلس الخدمات التنموية والتعليمية والصحية ومناقشة تحسين وتجميل المشهد الحضاري بالمحافظة والمراكز الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي بالتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة، ومناقشة ما تم حيال تنفيذ مشروع الكبري الرابط بين طرفي المحافظة وحث بلدية المحافظة على وضع مسار زمني لتنفيذه لأهميته بدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتحسين جودة الحياة للأهالي.

وفي الختام قدم سعادة المحافظ الشكر والتقدير لاعضاء المجلس على الجهود المبذولة والتأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية ونائبه يحفظهم الله في المحافظة وسكانها مثمناً كل الجهود ومتمنياً التوفيق للجميع.