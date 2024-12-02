مبادرة لاكتشاف قدرات الشباب وتهيئتهم لسوق العمل

البلادـ الرياض

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية، مبادرة “العمل المبكر” إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لاكتشاف قدرات الشباب في الفئة العمرية بين 15و 24 عامًا، وتعزيز مساهمتهم في التنمية المستدامة، وفي الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة فرص الدخول المبكر لسوق العمل.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ قيم العمل والإتقان والانضباط، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وزيادة معدلات التوظيف، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة ورفع فرص النمو الاقتصادي.

ودعا الصندوق، الشباب والفتيات إلى الاستفادة من 5 برامج ومنتجات، تخدم الفئة العمرية بين 15 و 24 عامًا، وهو: برنامج الإرشاد المهني، وبرنامج التدريب الإلكتروني (دروب)، ومنتجات التجربة المهنية، والتدريب التعاوني، وتطوير الخريجين (تمهير)، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط HRDF.org.sa ، مشيرًا إلى أن هذه البرامج والمنتجات تسهم في تهيئة الشباب؛ لتحقيق أهدافهم الوظيفية ورفع الوعي لديهم حول متطلبات واحتياجات سوق العمل، مما يسهم في فتح الأبواب لهم نحو مستقبل مهني مشرق.

كما وجه الصندوق دعوته، لمنشآت القطاع الخاص للاستفادة من قدرات الشباب عبر طرح فرص متنوعة للتدريب والتوظيف من خلال برامج ومنتجات الصندوق، مشيدًا بالشراكة الناجحة بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص، وما تقدمه المنشآت من جهود لتمكين أبناء وبنات الوطن وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز فرص دخولهم لسوق العمل، كما أن مبادرة “العمل المبكر” تسعى إلى اكتشاف قدرات الشباب ابتداءً من المرحلة الثانوية لتعزيز مهارات العمل لديهم، من خلال برامج ومنتجات التدريب على رأس العمل، والتدريب الصيفي وكافة أنواع وأنماط العمل، بما يسهم في إعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل المستقبلي محليًا وعالميًا.