الرياضة

في دوري” يلو”.. النجمة يقفز للثالث.. وتعادل الفيصلي والجندل

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       2 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
قفز فريق النجمة للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة؛ إثر فوزه على ضيفه جدة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب التعليم بعنيزة.

 

سجل هدف النجمة الوحيد بلال عواشيريا، وشهدت المباراة طرد لاعب النجمة رياض الإبراهيم، وطرد لاعب جدة حسين المعيني. بهذه الخسارة، تراجع فريق جدة للمركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الفيصلي والجندل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المدينة الرياضية بالمجمعة.
بهذه التعادل، أصبح رصيد الفيصلي 11 نقطة بالمركز الرابع عشر، والجندل 14 نقطة بالمركز 11.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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