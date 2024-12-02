في دوري” يلو”.. النجمة يقفز للثالث.. وتعادل الفيصلي والجندل

حائل- خالد الحامد
قفز فريق النجمة للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة؛ إثر فوزه على ضيفه جدة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب التعليم بعنيزة.
سجل هدف النجمة الوحيد بلال عواشيريا، وشهدت المباراة طرد لاعب النجمة رياض الإبراهيم، وطرد لاعب جدة حسين المعيني. بهذه الخسارة، تراجع فريق جدة للمركز الرابع برصيد 20 نقطة.
وحسم التعادل السلبي مواجهة الفيصلي والجندل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المدينة الرياضية بالمجمعة.
بهذه التعادل، أصبح رصيد الفيصلي 11 نقطة بالمركز الرابع عشر، والجندل 14 نقطة بالمركز 11.
د74‘⚽️ هدف لـ @alnajmahfc
بلال عواشيريا يفتتح التسجيل 👏#النجمة_جدة #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/Q3v4aCYrqZ
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 2, 2024