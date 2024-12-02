شاهد| الأهلي يتعادل مع الاستقلال الإيراني 2/2 في نخبة آسيا

محمود العوضي- جدة
تصوير- زياد القحطاني
تجنب فريق الأهلي الوقوع في فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق الاستقلال الإيراني، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجوهرة في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمجموعة غرب القارة في بطولة أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.
سجل للاستقلال الإيراني اللاعبان رافائيل سيلفا في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ومحمد حسين في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، فيما أحرز المهاجم إيفان توني هدفي الأهلي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45+8، و86 من عمر اللقاء.
هذا التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة 16 في صدارة الترتيب، فيما وصل الاستقلال للنقطة الخامسة في المركز السابع.
هدف |
الاستقلال الإيراني يتقدم 1 – 0 على الأهلي السعودي عبر رافائيل سيلفا في الدقيقة 42#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/QSSGeocu8Z
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2024
هدف |
الأهلي السعودي يتعادل 1 – 1 مع الاستقلال الإيراني عبر ايفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة 8+45#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/w8yUPhoT16
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2024
هدف |
الاستقلال الإيراني يتقدم 2 – 1 على الأهلي السعودي عبر محمد حسين في الدقيقة 51#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Y8wE7g3Qzn
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2024
هدف |
الأهلي السعودي يتعادل 2 – 2 مع الاستقلال الإيراني عبر ايفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة 86#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/yH05Mchvzw
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2024