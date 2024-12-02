الرياضة

شاهد| الأهلي يتعادل مع الاستقلال الإيراني 2/2 في نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       2 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

تجنب فريق الأهلي الوقوع في فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق الاستقلال الإيراني، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجوهرة في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمجموعة غرب القارة في بطولة أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

سجل للاستقلال الإيراني اللاعبان رافائيل سيلفا في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، ومحمد حسين في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، فيما أحرز المهاجم إيفان توني هدفي الأهلي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45+8، و86 من عمر اللقاء.

هذا التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة 16 في صدارة الترتيب، فيما وصل الاستقلال للنقطة الخامسة في المركز السابع.

 

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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