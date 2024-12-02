الرياضة تصنيف قرعة كأس العالم للأندية| الهلال والأهلي في المستوى الثالث

البلاد- جدة

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التصنيف الرسمي للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025. وتُجرى مراسم قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة ممثلي 32 فريقًا يوم الخميس المقبل في مدينة ميامي الأمريكية. وأعلنت قناة النادي الأهلي المصري عقد اجتماع موسع من جانب فيفا لممثلي الفرق المشاركة، واعتماد تصنيف القرعة والمستويات التي ستُجرى على أساسها مراسم القرعة. وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات؛ إذ تضم كل مجموعة 4 أندية، ويصعد المتصدر والوصيف إلى ثمن النهائي. وبحسب قناة الأهلي، فإن الفريق المصري سيتواجد ضمن التصنيف الثالث بجانب الهلال السعودي؛ ما يمنع وقوع الفريقين في مجموعة واحدة. ووقع العين الإماراتي والترجي التونسي في التصنيف الرابع؛ ما يُنذر بإمكانية الوقوع في مجموعات نارية. وجاء التصنيف الخاص بالقرعة على النحو التالي: المستوى الأول: ريال مدريد الإسباني – مانشستر سيتي الإنجليزي – بايرن ميونخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – ريفر بليت الأرجنتيني – فلامنغو البرازيلي – فلومينينسي البرازيلي – بالميراس البرازيلي. المستوى الثاني: يوفنتوس الإيطالي – تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – أتلتيكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – بورتو البرتغالي – إنتر ميلان الإيطالي – بوكا جونيورز الأرجنتيني. المستوى الثالث: رد بول سالزبورغ النمساوي – الأهلي المصري – الوداد المغربي – الهلال السعودي – أولسان الكوري – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوتافوغو البرازيلي. المستوى الرابع: الترجي التونسي – صن داونز الجنوب أفريقي – العين الإماراتي – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند النيوزيلندي – أوراوا الياباني.