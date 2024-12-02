تدهور الأوضاع في غزة بسبب تواصل الاعتداءات الإسرائيلية

البلاد – واس

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأعمال العدائية المستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة تعرض الفلسطينيين لأخطار جسيمة خاصة المدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظل حصار الوات الإسرائيلية لهم في شمال قطاع غزة.

وقال المكتب: إن الوضع بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية تدهور، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدام تكتيكات مميتة.

وأضاف، أن هجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية زادت بشكل حاد منذ بدء موسم قطف الزيتون في أكتوبر من هذا العام، حيث وثق المكتب خلال الفترة ما بين 1 أكتوبر إلى 25 نوفمبر، 250 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في 88 مجتمعًا في الضفة الغربية كانت مرتبطة بشكل مباشر بالحصاد، وأسفرت غالبيتها عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات ، وهذا يمثل زيادة لا تقل عن ثلاثة أضعاف في مثل هذه الحوادث مقارنة بكل من السنوات الثلاث السابقة .

من جانبه ، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني في تصريح صحفي، أن الأعمال العدائية الجارية في شمال قطاع غزة أدت بدورها إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في نابلس، وسلفيت، ورام الله، والخليل، وطولكرم وجنين، ومن بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون؛ ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 11900 فلسطيني من الضفة بما فيه القدس. كما أشار نادي الأسير إلى أن حملة الاعتقالات رافقها اعتداءات وتهديدات لأهالي المعتقلين، والعبث بمحتويات منازلهم.

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، استشهاد أسيرين من قطاع غزة، داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بسبب عمليات التعذيب الجسدي التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحقهما، خلال فترة اعتقالهما من داخل القطاع خلال العدوان المستمر؛ ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 47 أسيرًا، وهو الأعلى منذ النكبة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاحتلال يواصل إخفاء العشرات من معتقلي غزة، الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال خلال الشهور الماضية.

ولفتت هيئة الأسرى إلى أنّ استمرار الأوضاع الكارثية التي يواجهها الأسرى، ومنهم المرضى والجرحى بشكل خاص، ستؤدي إلى وفاة المزيد منهم داخل سجون الاحتلال ومعسكراته.

إلى ذلك، استشهد أكثر من 46 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف 3 منازل في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أكثر من 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطاع، مشيرةً إلى أن معظم الشهداء في هذه المجزرة المروعة هم من الأطفال والنساء، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل غرب مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف منزلًا بمخيم النصيرات، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الجوي والمدفعي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم، إلى أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين.