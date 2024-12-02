المملكة تفوز برئاسة لجنة الملاحة الجوية في المنظمة العربية للطيران المدني

الرياض : البلاد

فازت المملكة العربية السعودية برئاسة لجنة الملاحة الجوية في المنظمة العربية للطيران المدني، وذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي أقيم في مقر المنظمة بالعاصمة المغربية الرباط مؤخرًا.

ويأتي هذا الإنجاز، تأكيدًا لمكانة المملكة الإقليمية والدولية في مجالات الطيران المدني، وامتدادًا لفوزها برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة وعضوية لجانها، وتعزيزًا لدورها الريادي والرفيع في مجال سلامة الملاحة الجوية، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني.

وبهذه المناسبة؛ أكد نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، أن هذا الفوز يجسد المكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية في قطاع الطيران، الذي انتقل في فترة وجيزة من المشاركة إلى قيادة لجان وفرق العمل بالمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت مؤخرًا من رئاسة عدد من اللجان وفرق العمل.

ويترأس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، الذي انتخب رئيسًا خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ 28 الذي عُقد في يوليو الماضي بالعاصمة المغربية الرباط.

يذكر أن المملكة أحد المؤسسين والداعمين للمنظمة العربية للطيران المدني – والتي تُعد منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية- وتأسست عام 1996؛ وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.