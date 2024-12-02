“المساحة الجيولوجية” تطلق حملة لحماية محطات الرصد الزلزالي في المملكة

جدة : البلاد

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم، حملة توعوية إستراتيجية بعنوان “أمنها.. مسؤوليتنا”، تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية محطات الرصد الزلزالي الوطنية من التخريب؛ وذلك في إطار جهود الهيئة للحفاظ على سلامة هذه المحطات الحيوية من العبث.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل؛ أن محطات الرصد الزلزالي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الوطنية، من خلال تقديم بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة تسهم في حماية الممتلكات والأرواح وتخدم أيضًا القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال والمشروعات المختلفة، وتعد هذه البيانات أساسًا للتخطيط والتنفيذ الفعّال.

وأوضح أن الحملة تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات الدولة والمجتمع لضمان سلامة المحطات من العبث والسرقة، كما تبرز الحملة أهمية هذه المحطات في الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من الأضرار المحتملة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.

ودعا أبا الخيل إلى ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية للحفاظ على هذه الممتلكات الحيوية، مؤكدًا أن حماية محطات الرصد الزلزالي ليست مجرد مسؤولية رسمية، بل هي واجب وطني يتطلب مشاركة الجميع لضمان سلامة المجتمع.