القيادة تهنئ رؤساء أفريقيا الوسطى ومجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي

الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس البروفيسور فوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس البروفيسور فوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لمعالي السيد أنطونيو كوستا؛ بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأوروبي.

وقال سمو ولي العهد:” يطيب لنا أن نعرب لمعاليكم عن بالغ التهاني؛ بمناسبة انتخابكم رئيسًا للمجلس الأوروبي، واختياركم لهذا المنصب القيادي في الاتحاد الأوربي، ونحن على ثقة تامة أنكم لن تألو جهدًا في سبيل دعم جهود الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز دوره وأهدافه وتطوير أعماله لما فيه مصلحة شعوب دول الاتحاد الأوروبي وشعوب العالم أجمع، وننظر لاختياركم على أنه فرصة كبيرة؛ لتطوير أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على دعم جميع الجهود المبذولة لحل القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ونشر ثقافة التسامح بين الشعوب، وتعزيز التنمية المستدامة، متمنين لمعاليكم دوام التوفيق والسداد”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لمعالي السيدة أورسولا فون دير لاين؛ بمناسبة إعادة انتخابها رئيسًا للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية.

وقال سمو ولي العهد: يطيب لنا أن نعرب لمعاليكم عن بالغ التهاني؛ بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية، ونحن على ثقة تامة أنكم لن تألو جهدًا في سبيل دعم جهود الاتحاد الأوروبي؛ لتعزيز دوره وأهدافه وتطوير أعماله، لما فيه مصلحة شعوب دول الاتحاد الأوروبي وشعوب العالم أجمع، وننظر لإعادة انتخابكم على أنه فرصة كبيرة؛ لتطوير أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على دعم جميع الجهود المبذولة لحل القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ونشر ثقافة التسامح بين الشعوب، وتعزيز التنمية المستدامة، متمنين لمعاليكم دوام التوفيق والنجاح”.