اتاحة الفرصة للشركات متناهية الصغر إيداع قوائمها المالية

البلاد ــ الرياض

أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، عبر منصة برنامج قوائم، خدمة إيداع قوائم الشركات متناهية الصغر والصغيرة المُعفاة من تعيين مراجع خارجي؛ بهدف تمكينها من إنجاز متطلب إيداع قوائمها المالية، بطريقة إلكترونية آمنة وسهلة.

وتأتي إتاحة المركز للإيداع الآلي لقوائم الشركات متناهية الصغر والصغيرة، انطلاقًا من سعيه إلى تسهيل رحلة أصحاب الأعمال، وتعزيز جودة المتطلبات الحكومية الموجهة لهم، من خلال توظيف التقنية في خفض وقت وكلفة الخدمات.

وتتطلب الخدمة -بعد التأكد من تحقق معايير الشركات متناهية الصغر والصغيرة خلال سنة الإيداع-، إرفاق الإقرار بعدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات مصادقًا عليه من وزارة التجارة، أو الغرفة التجارية، أو أحد البنوك المحلية، بعد توقيعه وختمه من الشركة.

يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يسعى لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، وذلك من خلال اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة، وفق أفضل الممارسات العالمية؛ للوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.