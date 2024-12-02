الإقتصاد

اتاحة الفرصة للشركات متناهية الصغر إيداع قوائمها المالية

صحيفة البلادaccess_time1 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       2 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

أطلق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، عبر منصة برنامج قوائم، خدمة إيداع قوائم الشركات متناهية الصغر والصغيرة المُعفاة من تعيين مراجع خارجي؛ بهدف تمكينها من إنجاز متطلب إيداع قوائمها المالية، بطريقة إلكترونية آمنة وسهلة.

وتأتي إتاحة المركز للإيداع الآلي لقوائم الشركات متناهية الصغر والصغيرة، انطلاقًا من سعيه إلى تسهيل رحلة أصحاب الأعمال، وتعزيز جودة المتطلبات الحكومية الموجهة لهم، من خلال توظيف التقنية في خفض وقت وكلفة الخدمات.

وتتطلب الخدمة -بعد التأكد من تحقق معايير الشركات متناهية الصغر والصغيرة خلال سنة الإيداع-، إرفاق الإقرار بعدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات مصادقًا عليه من وزارة التجارة، أو الغرفة التجارية، أو أحد البنوك المحلية، بعد توقيعه وختمه من الشركة.

يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يسعى لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، وذلك من خلال اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة، وفق أفضل الممارسات العالمية؛ للوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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