أكثر من 8 آلاف مشارك.. و75 عداء وعداءة دوليين في سباق الشرقية الدولي

الدمام-البلاد

أكد الكابتن عبدالله الجود المدير الفني لسباق الشرقية الدولي مشاركة أكثر من ٨ آلاف متسابق و٧٥ عداء وعداءة دوليين في سباق الشرقية الدولي الذي ينطلق في١٤-١٢-٢٠٢٤م برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد ١-١٢-٢٠٢٤م على مسرح روابي بمدينة الخبر بحضور رئيس اللجنة التنفيذية العليا الشيخ عبدالعزيز التركي والكابتن عبدالله الجود وعدد من الأعضاء والشركة المنظمة للسباق، وعدد من الإعلاميين والجهات ذات العلاقة وشركاء النجاح.

بدأ المؤتمر بكلمة الشيخ عبدالعزيز التركي رئيس سباق الشرقية الدولي، التي أوضح فيها أهم الأمور المتعلقة بالسباق والترتيبات من جميع النواحي.

ثم كلمة الكابتن عبدالله الجود، مدير السباق، الذي استعرض أهمية السباق والمشاركين والأهداف المرجوة منه على مستوى المتسابقين والأرقام القياسية، خاصة وأن الهدف هو تحطيم الرقم القياسي العالمي.

وعرضت اللجنة المنظمة للسباق كافة المجهودات الميدانية وتفاصيل السباق على أرض الميدان، من خلال عرض مفصل لمناطق السباق وكافة التجهيزات من حيث البداية والنهاية ومواقف السباق وطريقة إدارة الحشود المتبعة. كما تم استعراض تفاصيل قرية الفعالية، التي تحتوي على مسرح وأماكن تواجد الرعاة، ومسرح الفعاليات، وطريقة توزيع الأرقام على المتسابقين وأوقاتها، خاصة سباقات المحترفين بمسافاتها المختلفة، ومحطات توزيع المتسابقين ومكاتب الاستعلامات، والمركز الإعلامي.

كما شرحت اللجنة خطة الفعالية والأمن والسلامة التي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية بما يضمن سباقاً مميزاً خالياً من الحوادث أو الازدحام. كما تم شرح خطة دخول المشاركين وخروجهم وطريقة تأمين وإدارة الحشود، وسيتم تنفيذ خطة تجريبية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.