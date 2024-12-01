1016 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر

الرياض : البلاد

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 1016 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، ووجّهت 1417 إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر أكتوبر الماضي شملت 299 جولة في منطقة الرياض، و294 جولة في المواقع التعدينية في المنطقة الشرقية، و133 جولة في منطقة مكة المكرمة، و70 جولة في منطقة المدينة المنورة، و61 جولة في منطقة القصيم، و59 جولة في منطقة عسير، و22 جولة في منطقة جازان، إضافة إلى 19 جولة في منطقة الجوف، و18 جولة في المواقع التعدينية في منطقة الحدود الشمالية، و17 جولة في المواقع التعدينية في منطقة الباحة، و10 زيارات في مواقع منطقة نجران، و8 زيارات في المواقع التعدينية في منطقة حائل، و6 زيارات في منطقة تبوك.

وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9,3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.