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وسط حضور شعبي كبير.. انطلاق فعاليات مهرجان الحنيذ الأول

صحيفة البلادaccess_time30 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       1 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – محايل عسير

انطلقت مؤخرًا فعاليات مهرجان الحنيذ الأول، الذي نظمته بلدية محايل بمنطقة عسير، في ساحة صَدّر الكرامة بحديقة الحيلة.

ودشّن معالي أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، فعاليات المهرجان- الذي يستمر لمدة عشرة أيام- ويحتوي على عروض لطهي الحنيذ، ومنافذ للبيع، وورش عمل تعليمية حول طرق إعداده وتجهيزه، وورش تدريبية، بالإضافة إلى أركان للأسر المنتجة التي تقدم منتجاتها المحلية.

وأكد أمين منطقة عسير أن المهرجان يأتي جزءًا من الجهود المبذولة؛ لتعزيز الهوية الثقافية للمنطقة، وتسليط الضوء على منتجاتها التي تتنوع من محافظة إلى أخرى، مبينًا أن “الحنيذ” يُعد من أهم وأبرز الأطباق التراثية الشهيرة في عسير، وأن المهرجان فرصة هامة لدعم السياحة الداخلية، وتعزيز مكانة المحافظة؛ بصفتها وجهة سياحية وثقافية مميزة، مشددًا على أهمية المحافظة على هذا الموروث الثقافي الأصيل، الذي يعكس هوية المنطقة وتراثها العريق والتعريف به وبأساليبه للأجيال القادمة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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