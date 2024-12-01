معسكر تدريبي لتعزيز مهارات رواد الأعمال

البلاد ــ الرياض

نظم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، المعسكر التدريبي لرواد الأعمال في النسخة الثالثة من برنامج “ألف ميل”، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من المعالي ورؤساء الجهات التنفيذية ومسؤولي الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، والرياديين المشاركين في النسختين الثانية والثالثة والخبراء والمستشارين.

ويهدف المعسكر التدريبي الذي يستمر لمدة 3 أيام في جامعة الأمير سلطان، إلى تمكين رواد الأعمال من خلال رفع المهارات الرئيسية لديهم عبر ورش عمل تدريبية في مجالات متنوعة تشمل التراخيص والإجراءات الحكومية بالقطاعات المستهدفة، والممكنات المتاحة، والتمويل، والابتكار والتسويق، والخدمات الخاصة بقطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والتعدين.

وتضم فعاليات المعسكر, جلسات توجيهية واستشارية، إلى جانب التواصل مع الرواد وبناء شبكة فعالة مع خبراء القطاع والمنظومة، والاستفادة من التدريبات على الابتكار وتحسين دراسات الجدوى والتعرف على التجارب الملهمة وقصص النجاح المميزة والالتقاء مع مسؤولي القطاعين العام والخاص.

ويُعد المعسكر التدريبي لرواد الأعمال, فرصة لرفع الوعي بالخدمات والممكنات التي توفرها جهات منظومتي الصناعة والخدمات اللوجستية، لتيسير رحلة رواد وتقديم الدعم اللازم لهم والرد على استفساراتهم ومناقشة أفكارهم الطموحة.

يذكر أن النسخة الثالثة من البرنامج قد تقدم لها أكثر 8000 رائد أعمال، اجتاز منهم أكثر من 500 رائد أعمال لمعايير التأهل.